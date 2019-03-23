Kanat Atkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Bunun sebebi ise ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ile dünyaevine girmesiydi. Gazeteci ve köşe yazarı Kanat Atkaya Instagram hesabından Şebnem Bozoklu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

KANAT ATKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kanat Atkaya (d. 1969, İstanbul),Türk gazeteci, yazar. Can Kozanoğlu ile birlikte NTV'de cuma geceleri Arka Sayfa programını sundu. Kabakulak adlı eseriyle tanındı. Hürriyet gazetesi ve eklerinde magazin ve günlük konular üzerine köşe yazıları yazmıştır.

Spor yazarlığıda yapan Atkayanın; Topesto ve Riko'nun Maceraları, Köprüaltı ve Beyoğlu Hikayeleri adlı yayınlanmış hikâye kitapları ve futbol, çizgi roman, müzik üzerinede yazılı eserleri vardır.