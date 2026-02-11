Canlı
        Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu - Magazin haberleri

        Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan'ın ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu; çok sayıda meslektaşı taziye mesajı paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:02
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, dün gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı da netleşti. Oyuncu, yarın ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        Ünlü oyuncunun ani vefatı, başta sanat dünyası olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Çok sayıda meslektaşı, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duydukları acıyı dile getirerek Arslan'a veda etti.

        İlker Kaleli: Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet… Hâlâ anlayamıyorum, çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun.

        Birce Akalay

        Celil Nalçakan: Bana bunu nasıl yaparsın?

        Emel Çölgeçen: Hoşça kal oyun arkadaşım. Üzgünüm, tarifi yok… Yattığın yer incitmesin seni. Çok üzgünüm canım benim.

        Cem Cücenoğlu: Seni hep böyle gülerken hatırlayacağım kardeşim. Kelime kalmadı başka.

        Yıldız Çağrı Atiksoy: Çok üzüldüm. Çok erken bir veda. Rabbim mekânını cennet eylesin. Çok güzel bir adamdın, hep öyle hatırlanacaksın.

        Tuvana Türkay

        Ece Özdikici: İnanamıyorum… Her ölüm karşısında inanamıyorum. Ah…

        Murat Ünalmış: Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun canım kardeşim.

        Burak Özçivit: Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun gardaş.

        Selen Soyder: İlk işimde çalıştım ben Görkem ile... Görkem hem iyi bir oyuncu hem de harika bir insandı… Ah Görkem.

        Işıl Yücesoy: Ah be Görkem'im… Ah be güzel kardeşim… Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın, ne sevgin, ne ‘Yer Gök Aşk’ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun.

        Cemal Hünal: Yoldaş göçtü.

        İpek Karapınar: Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor… Ne kara bir gün. Melek kalpli Kanbom derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…

        Almila Ada: Çok erken bir gidiş, çok üzgünüm. Değerli oyun arkadaşım Kanbolat, huzur içinde uyu. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

        Salih Uçan: Kanbolat Görkem Arslan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının çok erken bir noktasında aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        Deniz Uğur: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

        Nazan Kesal: Çok genç bir ölüm. Bir ah daha düştü içime.

        Yıldız Asyalı: Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun arkadaşım. Allah geride kalan sevdiklerine sabır versin.

        Emre Altuğ

        #Kanbolat Görkem Arslan
