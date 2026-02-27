Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Kanlı Ay Tutulması tarihi: 2026 Kanlı Ay Tutulması ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye’den gözükecek mi?

        Kanlı Ay Tutulması tarihi: 2026 Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi?

        2026 yılının Kanlı Ay Tutulması araştırmaları hız kazandı. Ay tutulmasının evrelerinden biri olan Kanlı tutulma, bu yıl gerçekleşecek. Tutulma sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya geldiğinde Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşerek kızıl renge dönüşüyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 27.02.2026 - 11:52
        2026 Kanlı Ay Tutulması, gökbilimciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl gerçekleşecek ay tutulması, kanlı ay olarak görülecek. Kanlı Ay, tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkan ve Ay’ın kırmızımsı bir renge bürünmesiyle oluşan gökyüzü olayıdır. Ortaya çıkan bu kızıl görüntü, halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılır. Bu kapsamda "Bu yıl Kanlı Ay Tutulması hangi gün olacak, Türkiye'den gözükecek mi?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Kanlı Ay Tutulması, aslında bir tam Ay tutulmasıdır. Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya geldiğinde Dünya, Güneş’ten gelen ışığı engelleyerek Ay’ın üzerine gölgesini düşürür. Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girdiğinde tamamen kararmak yerine kızıl ya da bakır tonlarında görünür.

        Güneş tutulmasının aksine, Ay tutulması çıplak gözle güvenle izlenebilir ve herhangi bir özel gözlük gerektirmez.

        2026 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        2026 yılında Kanlı Ay Tutulması 3 Mart tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma tam ay tutulması olacak. Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesinden geçerken kırmızımsı bir ton aldığı için “kanlı ay” görünümü oluşturacak.

        TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?

        Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyecek. Buna göre Ay tutulması anında Türkiye’de gökyüzü aydınlık olduğundan Ay henüz doğmamış ya da ufuk altında olacak.

        KANLI AY NEDEN KIRMIZI RENK?

        Kanlı Ay olarak adlandırılan görüntü, tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkar. Ay, Dünya’nın tam gölgesine girdiğinde normalde tamamen karanlık olması beklenir; ancak Dünya’nın atmosferi bu durumu değiştirir. Güneş’ten gelen ışık atmosferden geçerken mavi ve mor gibi kısa dalga boylu ışıklar daha fazla dağılır, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışıklar ise daha az dağılır ve kırılarak Ay’a ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma anında bakır ya da kızıl tonlarda görünür.

