KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, aslında bir tam Ay tutulmasıdır. Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya geldiğinde Dünya, Güneş’ten gelen ışığı engelleyerek Ay’ın üzerine gölgesini düşürür. Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girdiğinde tamamen kararmak yerine kızıl ya da bakır tonlarında görünür.

Güneş tutulmasının aksine, Ay tutulması çıplak gözle güvenle izlenebilir ve herhangi bir özel gözlük gerektirmez.