Haberler Magazin Kansere yakalandığını duyurdu! Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?

Kansere yakalandığını duyurdu! Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Pqueen' adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, yaptığı açıklamayla sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isim meme kanserine yakalandığını açıkladı. Peki, Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 23:26 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Pqueen lakaplı sosyal medya kullanıcısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Twitch yayıncısı günün en çok arama yapılan isimleri arasında yer aldı. Araştırılan: “Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2 Şurada Paylaş!







Yayıncı olan Pqueen, yayınladığı gönderisinde kansere yakalandığını fakat çok erken bir aşamada teşhis edildiği için ameliyatla atlattığını açıkladı. 0 ile 1. evre arasında bir aşamada kanser teşhisi koyulan isim, takipçilerine de meme kanseri konusunda neler yapabileceklerini anlattı.