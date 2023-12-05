Kansere yakalandığını duyurdu! Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?
Pqueen' adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, yaptığı açıklamayla sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isim meme kanserine yakalandığını açıkladı. Peki, Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte detaylar...
Pqueen lakaplı sosyal medya kullanıcısı Pelin Baynazoğlu, meme kanserine yakalandığını açıkladı. Twitch yayıncısı günün en çok arama yapılan isimleri arasında yer aldı. Araştırılan: “Twitch yayıncısı Pqueen kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Yayıncı olan Pqueen, yayınladığı gönderisinde kansere yakalandığını fakat çok erken bir aşamada teşhis edildiği için ameliyatla atlattığını açıkladı. 0 ile 1. evre arasında bir aşamada kanser teşhisi koyulan isim, takipçilerine de meme kanseri konusunda neler yapabileceklerini anlattı.
PQUEEN KİMDİR?
Pqueen, 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara’da doğan ve büyüyen Pqueen internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atılır.
Pqueen küçük yaşlarından itibaren yirmili yaşlarına kadar TRT Çocuk ayrıca Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir. Pqueen iktisat bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Şu anda İşletme fakültesinde yüksek lisansını yapmaktadır. Kütahya'da yaşamaktadır. Ünlü isim son olarak meme kanserine yakalandığını duyurdu.