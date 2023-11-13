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        Haberler Magazin Kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Acı haberi Ayşenur Parlak'ın eşi duyurdu - Magazin haberleri

        Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

        Kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi. Acı haberi Ayşenur Parlak'ın eşi duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:33
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        Uzun yıllardır kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti.

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        Kansere karşı verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm haberini eşi Savaş Parlak verdi.

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        Sosyal medya hesabından eşi Ayşenur'un fotoğrafını yayınlayan Parlak, şu ifadeleri kullandı:

        Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim, keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan, dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim, ben yeminimi tuttum; hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek...

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        AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

        1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı.

        Ayşenur Parlak, başarılı tedavi sürecinden sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti ve '10 Amazon Yüksek Doz Yaşam' kitabının yazarlarından biri oldu. Ela adını verdiği kızı dünyaya geldi.

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        12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a, 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu. Dördüncü evre kanserle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu.

        #Ayşenur Parlak
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