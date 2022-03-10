AA

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, turistlerin yoğunluk oluşturduğu turizm merkezlerinden Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Ürgüp, Zelve ve Paşabağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

AA'nın haberine göre bölgede gezinti yapan turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler arasında fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.

Fiji'den arkadaşlarıyla bölgeye gelen Divyanka Kumay, manzarasını çok merak ettiği Kapadokya'da kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Sıcak hava balon turuna katılmak istiyorduk ama hava şartlarından dolayı bugün uçuş olmadı. Buradaki tarihi yapıların görünümü çok etkileyici. Güzel bir tatil geçiriyoruz" dedi.

İspanyol turist Antonia Alonso Rubio da Türk insanların misafirperverliği ve turistik merkezlerin zenginliğine hayran kaldığını ifade etti.

Ülkesine döndüğünde çevresindekilere çektiği fotoğrafları göstereceğini dile getiren Rubio, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Valensiya'dan buraya gelirken kar yağışını beklemiyorduk ama güzel oldu. Kapadokya'ya arkadaşlarımla tekrar gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Balayı tatili için eşiyle İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen Ebru Keser ise tura katıldığı kafile ile eğlenceli vakit geçirdiklerini, daha önce fotoğraflarını gördüğü peribacaları arasında gezinti yapmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak.