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Aşıklı'da kalıcı yerleşmenin kurulmasının 10 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini belirten Özbaşaran, "Bu en eski tabakanın altında, önceki yıllarda saptanan ve günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar giden tarihler de mevcut, ne var ki bu örnekler tekil."