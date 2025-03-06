Bir telefon kaybolduğunda paniğe kapılmayın! Teknolojik çözümler ve güvenlik önlemleri ile kaybolan telefonunuzu bulmanın birkaç yolu bulunmaktadır.

KAPALI TELEFON İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, kapalı bir telefon takip edilebilir. Polis ve şebeke sağlayıcısı, IMEI numarasını kullanarak kapalı bir telefonu takip edebilir, siz ise kaybolan veya çalınan cep telefonunuzu bulmak için diğer yolları deneyebilirsiniz.

KAPALI TELEFON NASIL BULUNUR?

Güncel telefon modellerinin çoğu kaybolan ve çalınan cep telefonlarının bulunmasına yardımcı olan güvenlik önlemleriyle donatılıyor. Dolayısıyla telefonunuz kapalı ve bulamıyorsanız endişelenmeyin. Başka bir telefonla kendi numarınızı arayın ve telefonun kapalı olup olmadığını kontrol edin. Telefonun çaldığını duyamıyorsanız, cihazın uzakta olduğunu varsaymak en mantıklısıdır. Hırsızlık veya kayıp olma durumundan emin olduğunuz an mümkün olan en kısa sürede cihazı kilitleyin. Ayrıca kişisel bilgilerinizi korumak için kayıp moduna alın veya şifreleri ve oturum açma bilgilerini değiştirin.

REKLAM

HEM ANDROİD HEM İPHONE TELEFONLAR İÇİN SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

1. İPHONE

"iPhone'umu Bul" ve "Son Konumu Gönder" özellikleri, Apple'ın kullanıcıları için elinden gelenin en iyisini yaptığını bir kez daha ispatlıyor. Bu iki özellik sayesinde, iOS 13 ve sonraki iPhone sürümlerinde cihazın yeri tespit edilebilir. Telefonunuz kapandığında veya pili bittiğinde, gerçek zamanlı konumu takip edemezsiniz. Fakat “Son Konumu Gönder” özelliği, cep telefonunuzun kapanmadan önce son konumunu görmenizi sağlar. Telefonunuz tekrar açıldığında size bir e-posta bildirimi gönderen “Bulunca Bildir” özelliğini de açabilirsiniz.

“iPhone'umu Bul” özelliği etkinleştirildiğinde, Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa bile telefonu bulabilirsiniz. Yine, iPhone'larda kapalı cihazı izlemek için “Find My” Uygulamasını veya iCloud'daki “Find iPhone” özelliğini kullanabilirsiniz. iPhone'unuzu kaybettiyseniz ya da çalındığını düşünüyorsanız bu iki özelliği kullanarak verilerinizi koruyabilir ve telefonunuzu bulabilirsiniz.

REKLAM

2. ANDROİD TELEFONLAR

Şansınız varsa ve kayıp cep telefonu hala açıksa, “Cihazımı Bul” özelliğini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, telefonunuz çevrimdışıyken, kapalıyken veya pili bittiğinde, “Cihazımı Bul” seçeneğini kullanarak telefonunuzun en son bulunduğu yeri görebilirsiniz. Android tabanlı kapalı cep telefonunu bulmak için şu yöntemleri deneyin.

- Google Cihazımı Bul adresine gidin veya başka bir Android cihazda "Cihazımı Bul" uygulamasını açın,

- Kayıp cihazınıza bağlı Google hesabında oturum açın, - Seçilen Google hesabına bağlı cihazlar listelenir, konumunu öğrenmek için kayıp cihaza tıklayın. “Cihazımı Bul” özelliği ile kaybolan Android telefonu kolayca bulabilirsiniz. KAYBOLAN VEYA ÇALINAN TELEFONU BULMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? 1. SAMSUNG FİND MY MOBİLE - Samsung Find My Mobile, Samsung markalı telefon kullanıcılarına yönelik, cihazın konumunu belirlemek ve güvenliğini sağlamak için kullanılan özel bir hizmettir. Bu hizmete Find My Mobile web sitesinden ulaşabilirsiniz. - Samsung hesabınızla giriş yaptıktan sonra cihazınızı harita üzerinde görebilir, ekranı kilitleyebilir, cihazdaki önemli verileri yedekleyebilir veya telefonun tüm verilerini silebilirsiniz. - Ayrıca, telefon kapalı bile olsa, belirli özelliklerin çalışmasını sağlayabilir ve SIM kart değiştirildiğinde bildirim alabilirsiniz. Bu, telefonun çalınması durumunda cihazın takibini daha da kolaylaştırır. Önemli bir not olarak, bu hizmeti kullanabilmek için telefonunuzu önceden Samsung hesabınıza bağlamış olmanız gerekir. REKLAM 2. IMEI YÖNTEMİ - Her mobil cihazın kendine özgü bir IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kimlik Numarası) vardır. Telefonunuz çalınır veya kaybolursa, IMEI numarasını kullanarak cihazınızı takip etme imkanı doğar. - IMEI numarası, mobil ağlarda cihazınızı tanımlamak için kullanılır ve operatörünüz veya güvenlik güçleri bu numara aracılığıyla telefonun yerini tespit edebilir. - IMEI numarasını telefonunuzu kaybetmeden önce öğrenmek ve güvenli bir yerde saklamak önemlidir; bu numarayı telefonunuzun kutusunda, faturasında veya *#06# tuşlayarak cihazınızda bulabilirsiniz. - Telefon kaybolduğunda operatörünüzle iletişime geçerek cihazı geçici olarak kapattırabilir veya polise başvurarak resmi bir takip süreci başlatabilirsiniz. Bu, çalınan telefonların izlenmesinde ve korunmasında etkili bir yöntemdir. 3. BLUETOOTH VE SESLİ ARAMA - Evde veya yakın bir çevrede kaybolan telefonları bulmak için basit ama etkili yöntemlerden biri, Bluetooth kullanımı ve sesli aramadır. - Eğer telefonunuzun sessiz modda olmadığından eminseniz, başka bir cihazdan kendi numaranızı arayarak zil sesini dinleyebilirsiniz. - Telefonunuz sessizdeyse bile, “Google Cihazımı Bul” veya “Find My iPhone” gibi servisler, cihazı maksimum ses seviyesinde çaldırarak onu bulmanıza yardımcı olabilir.