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        Haberler Televizyon Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Kapıcılar kralı filmi hangi yılda çekilmiştir?

        Kapıcılar Kralı konusu nedir ve kaç yılında çekilmiştir?

        1976 yılında senaristliğini Umur Bugay'ın, yönetmenliğini ise Zeki Ökten'in üstlendiği Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları ve nerede çekildiği izleyiciler ve Yeşilçam severler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, trendlerdeki soruların detayları ve cevapları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 17:38
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        Kapıcılar Kralı konusu nedir?
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        Bir dönemin Hayranı olduğu Yeşilçam yapımlarının en beğenilerek izlenilen filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı, bu akşam bie kez daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Show TV'de saat 20:00'da yayınlanacak olan Kapıcılar Kralı filmi hakkında en çok merak edilenler...

        KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir.

        Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

        KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.

        Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.

        KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?

        Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

        Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

        Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

        Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

        Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

        Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

        Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

        Feridun Çölgeçen - Übeyit

        Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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