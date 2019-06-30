Kapıkule'de gurbetçi akını

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman korna çalarak, uzun süreli bekleyişlerine tepki gösteren gurbetçiler, her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi.

Kara yoluyla Türkiye'ye gelen gurbetçiler, özellikle Sırbistan- Bulgaristan sınırında yoğunluk olduğunu ve bu nedenle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Almanya'dan gelip, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine giden Güner Murat, "Korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz memleketlerde çok hızlı geçiş yaptık; ama memleketimizde durakladı ki bunu anlamadım. Normalde her sene çok hızlı geçtiğimiz gümrüğümüzde bu yıl böyle bekleme oldu. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçilerin geçişlerini sağlamak için tüm peronların açık tutulduğunu, işlemlerin hızlıca yapıldığını belirtti.