Hayatı tiyatro oyunu oldu 0:00 / 0:00

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Diyarbakır'da astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemlerini NASA'ya gönderen, bunun karşılığında teşekkür mektubu alan Abdulkadir Topkaç'ın hayatından kesitler sunan Kapılar (Deri) adıyla tiyatro oyununa uyarlandı.

Abdulkadir Topkaç

Bir yazarın iç dünyasında geçen 4 ayrı hikâye den oluşan oyunda Erdal Ayna, 5 farklı karakteri canlandırırken kendisine Ayşe Taylan eşlik edecek.

Yönetmenliğini Halil İbrahim Kaçmaz'ın üstlendiği Kapılar (Deri), 10 Aralık'tan itibaren Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nın oyunu olarak sezon boyunca oynanmaya devam edecek. Oyunun yurt dışı turnesi ise Berlin'de başlayacak.



