Kaptan Eda Erdem'in eşini görenler şaştı kaldı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Başarılı takımın kaptanı Eda Erdem, turnuva sonrası gündem oldu. Yetenekli sporcunun eşiyle gönderileri sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında voleybolseverler tarafından özel hayatı da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.
36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını yazdırdı. Erdem'in son olarak 12 yıldır evli olduğu eşi merak konusu oldu.
Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine girdi. Çiftin 12 yıllık birlikteliklerinden çocukları bulunmuyor.
Mutlu bir evliliği olan Eda Erdem, eşinin adını formasında taşıyor. Başarılı voleybolcunun eşi Erdem Dündar, kameralardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.
İşte Eda Erdem ve eşi Erdem Dündar...