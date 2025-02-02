İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji ve AKOM'dan kar yağışı ve hava durumu uyarısı
Meteoroji Genel Müdürlüğü hava durumu ve kar yağışı uyarıları yakından takip ediliyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Şubat ayı ile birlikte araştırılmaya başladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri ilk verilere dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı gibi sorular araştırılıyor. MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe gününe dikkat çekildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, detaylar…
İstanbullular kar yağışı için geri sayıma geçti. Şubat ayı itibariyle soğuyan havanın ardından İstanbul’a kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.
İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek
ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR
5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR
Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre:
5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.
6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.
7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.
VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
AKOM, pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.
Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI
İBB ve ilgili birimler, olası kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı önlemlerini alırken, vatandaşların da hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı..