Nefes kesen kovalamaca...

Balıkesir’de bir iş yerinin camını kırarak içeriden onlarca sıfır ve ikinci el telefon ile telefon aksesuarları çalan 4 şüpheliden ikisi polis ile girdikleri nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, bir iş yerinin camını kıran 4 şüpheli içerden çok sayıda sıfır ve 2. el telefon ile telefon aksesuarı alarak kaçtı. Kar maskeli hırsızların peşine düşen polis Balıkesir-Bursa yolunda yaşanan film sahnelerini aratmayacak kovalamacanın ardından 2 şüpheliyi yakaladı.



Koyu renkli bir araçla kaçan şüpheliler polisin uygulama noktasında önlem aldığını görünce refüjün üstünden ters yöne girerek kaçmak istedi.



Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler E.T. ve U.G. saklandıkları harabe binada yakalandı. Hırsızların terk ettiği aracın 50 metre ilerisinde kayaların dibinde ve yanında kurusıkıdan bozma silah, 1 çift eldiven ve 2 adet kar maskesi bulundu. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.