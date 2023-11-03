"Kara kutu" olarak görülüyordu! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında bir iddia ortaya çıktı!

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Dilan Polat'ın hakkında çıkan iddiaların ilk zamanlarında bir anda evi terk eden Şule, ertesi gün geri gelerek Trabzonlu bir iş insanıyla evleneceğini söylemişti. 2 aydır Polat'dan sakladığını söyleyen Şule, taşınacağı yeni evi gösterince gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Şule'nin aynı Dilan Polat'ın evi gibi lüks bir villaya taşınacağını görünce: "Keşke hizmetçi olsaydık", "Şule bizden daha iyi hayat yaşıyor","Bir çalışan böyle bir eve nasıl taşınabilir?" gibi yorumlar yaptı.