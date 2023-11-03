"Kara kutu" olarak görülüyordu! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule hakkında bir iddia ortaya çıktı!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alınmasının ardından lüks villanın görevlilerinden Şule de gündem oldu. Dilan Polat ile oldukça yakın olduğu bilinen Şule hakkında gözaltına alınıp alınmadığına dair çeşitli söylentiler ve iddialar ortaya çıktı.
Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ortaya çıkan bilgilere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan - Engin Polat çifti ve beraberindeki Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Çiftin gözaltına alınmasının ardından gündeme evin "kara kutusu" olarak görülen Şule geldi. Olayların ilk zamanlarında evden aniden ayrılan ve 1 gün sonra "Evleniyorum" diyerek eve geri dönen Şule hakkında iddialar ortaya çıktı.
Dilan Polat'ın hakkında çıkan iddiaların ilk zamanlarında bir anda evi terk eden Şule, ertesi gün geri gelerek Trabzonlu bir iş insanıyla evleneceğini söylemişti. 2 aydır Polat'dan sakladığını söyleyen Şule, taşınacağı yeni evi gösterince gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Şule'nin aynı Dilan Polat'ın evi gibi lüks bir villaya taşınacağını görünce: "Keşke hizmetçi olsaydık", "Şule bizden daha iyi hayat yaşıyor","Bir çalışan böyle bir eve nasıl taşınabilir?" gibi yorumlar yaptı.
Dilan Polat'ın 5-6 yıldır yanında çalışan yardımcısı Şule'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı iddialar ortaya çıktı. Fakat konu henüz netlik kazanmadı.