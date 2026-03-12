Canlı
        Kara Kuvvetleri Komutanı İran sınırında

        Kara Kuvvetleri Komutanı İran sınırında

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'da birlikleri denetledikten sonra Nahçıvan'a ziyarette bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu." denildi.

        Açıklamada, "Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan’a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti" ifadeleri yer aldı.

