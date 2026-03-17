Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, KKTC’deki birlikleri denetledi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Mehmetçikle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı.