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Lavanta bitki ailesinden olan bu bitki türü, Osmanlı döneminde kolera salgınıyla mücadelede de kullanılmıştır. Geleneksel tıbbın başrol görevini üstlenen karabaş otu; Fransız lavantası, İspanyol lavantası, yalancı lavanta ve keşiş otu isimleriyle de anılmaktadır. Peki, Karabaş otu çayının faydaları nelerdir, Karabaş otu çayı nasıl yapılır, Karabaş otu çayı neye iyi gelir, Karabaş otu çayı nasıl demlenir, Karabaş otu çayı zayıflatır mı, Karabaş otu çayı tarifi, Karabaş otu çayı adet söktürür mü, Karabaş otu çayı ne işe yarar? İşte karabaş otu ve hakkında merak edilen detayları...

Karabaş Otu Çayı Faydaları

Doğanın bize sunduğu mucizevi bitkilerden biri olan karabaş otu çayı vücut sistemi bütünlüğümüzün korunması yönünden oldukça faydalıdır. İşte karabaş otunun faydaları:

Sinir sistemi üzerinden oldukça pozitif etkilere sahiptir. Zekâ ve hafızayı güçlendirir. Odaklanma probleminin önüne geçer.

Depresyon ve anksiyete üzerinde önleyici etkisi vardır.

Damar tıkanıklığının önüne geçer.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Arap-Fars geleneğinde beyinsel bozukluk yaşayanların tedavisi için kullanılır.

Pek çok kanser türünün gelişimini önler.

Migren sorunlarına bire birdir.

Solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi edicidir.

Uykusuzluk sorunlarına iyi gelir.

Cilt yaralarını hızlı iyileştirir.

Kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

İdrar yolu ve vajinal enfeksiyonlarını tedavi edici özelliktedir.

Kas yorgunluğuna ve kas ağrılarına iyi gelir.

Beyin tümörlerinin ilerlemesini engeller.

Romatizmal ağrıları giderir.

Karabaş Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Öncelikle karabaş otu çayını hazırlamaya başlamadan önce ocakta suyu kaynatmaya başlayın. Kaynayan bu suya bir tatlı kaşığı ya da iki çay kaşığı karabaş otu tohumunu atın. Ortalama 7 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. 5 dakikalık bir demlenme süresinin ardından süzerek bir bardağa koyabilirsiniz.

Karabaş Otu Çayı Neye İyi Gelir?

Alternatif tıbbın bekçilerinde karabaş otu, antifungal, anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Yani doğal bir antibiyotik görevi görür. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksinleri atar, kanı temizler. Ayrıca sigara bıraktırma özelliği sayesinde de adından söz ettiren bu bitki türü, kişinin sigara isteğini bastırır ve sigaradan tahriş olmuş ciğerlerini temizler. Son derece düşük bir kaloriye sahip olan karabaş otu çayı; sinüzit, öksürük, nezle ve soğuk algınlığından depresyona, migrenden kas ağrılarına kadar uzanan geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Karabaş Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Karabaş otu çayı yapmak için taze ya da kurutulmuş karabaş otu kullanılır. Aktarlarda genel olarak kurutulmuş olarak satılır. İki çay kaşığı kurutulmuş karabaş otunu kaynamış suya attıktan sonra ortalama 4-5 dakika demlenmesini bekleyin ve ardından süzün. Eğer karabaş otu taze ise ortalama 7 dakika kadar demlemeniz yeterlidir.

Karabaş Otu Çayı Zayıflatır Mı?

Karabaş otu hazımsızlığı giderici ve ödem atıcı özellikte olduğundan dolayı zayıflamak isteyenlere yardımcı olacaktır. Yağ yakımını hızlandırıcı etkiye sahip olan karabaş otu çayı ayrıca kabızlık sorunu yaşayanların da imdadına yetişecektir. Bu sebeple diyet yapanlar için hem hızlı kilo vermek ve hem de yağ yakımını hızlandırmak için karabaş otu çayı tüketmeleri tavsiye edilir.

Karabaş Otu Çayı Tarifi

Genellikle tüketimi çay olarak yapılan karabaş otu çayı demlenerek hazırlanır. Düzenli olarak tüketilmesi özellikle sağlık sorunları için faydalı olacaktır.

Öncelikle suyu ayrı bir bölmede kaynatmamız gerekiyor.

Kaynayan suya yaklaşık bir tatlı kaşığı ya da iki çay kaşığı kurutulmuş karabaş otu atılır.

Ağzı kapatılan su yaklaşık 7 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır.

Kaynatıldıktan sonra 5 dakika demlenmeye bırakılır ve ardından süzülür.

Karabaş Otu Çayı Adet Söktürür Mü?

Özellikle adet döngüsünün getirdiği sancıları bertaraf eder. Kan sulandırıcı olduğundan dolayı adet söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Günde 2 fincan kadar içilen karabaş otu çayı, regl ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.

Karabaş Otu Çayı Ne İşe Yarar?

Doğal bir antioksidan kaynağı olan karabaş otu çayı; kalp rahatsızlıklarından cilt problemlerine, solunum yolu enfeksiyonlarından, sinir sistemi hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa fayda sağlamaktadır.