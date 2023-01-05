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Haberler Sağlık Defne Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?
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Defne yaprağı çayının faydaları nelerdir? Defne yaprağı çayı nasıl yapılır?

Defnegiller familyasının üyesi olan defne yaprağı, kendine has lezzeti ve kokusuyla özellikle yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça lezzetli olan defne yaprağı, dört mevsim yeşil kalabilen yapraklara sahiptir.

Defne Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?
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Defne yapraklarına yunan mitolojilerinde sık sık rastlarız. Anavatanı Akdeniz ülkeleri olan defne yaprağı, günümüzde tüm dünya mutfaklarında yerini almıştır. Tüm vitaminleri bünyesinde barındıran defne yaprağının çayı da en az kendisi kadar faydalıdır. Peki, Defne yaprağı çayı faydaları nelerdir, Defne yaprağı çayı nasıl yapılır, Defne yaprağı çayı neye iyi gelir, Defne yaprağı çayı nasıl demlenir, Defne yaprağı çayı zayıflatır mı, Defne yaprağı çayı tarifi, Defne yaprağı çayı adet söktürür mü, Defne yaprağı çayı ne işe yarar? İşte, defne yaprağının özellikleri…

Defne Yaprağı Çayı Faydaları

Yunan mitolojisinin yapı taşı olan defne yaprağı, günümüzde çay, yağ ya da sabun olarak üretilmektedir. Defne yaprağı çayı içerdiği yüksek magnezyum, kalsiyum ve demir oranıyla özellikle bağışıklık sistemi üzerine son derece faydalıdır. Peki, defne yaprağı çayının diğer faydaları nelerdir?

  • Viral enfeksiyonlarda destekleyici tedavi olarak kullanılır.
  • Solunum yolu problemlerini giderir.
  • Cilde oldukça iyi gelmektedir.
  • Ödem atıcıdır.
  • Vücut direncini arttırır.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Vücuttan toksinleri arındırır.
  • Göz sağlığına iyi gelir, göz şişliklerini azaltır.
  • Uykunuzu düzene sokar.
  • Canlı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur.
  • Diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.
  • Mantar enfeksiyonlarını önler.
  • İltihabı giderir.
  • Stres ve kaygıyı azaltır.
  • Saçların hacmini arttırır.
  • Kanser hastalıklarını önleyici özelliktedir.

Defne Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

1 bardak suyun içine 2-3 defne yaprağını ekleyelim. Defne yapraklarını suyun içine ilave ettikten sonra ortalama 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Demlenen çayı süzerek tüketebilirsiniz. Çayın tadını yumuşatmak için bal, şeker ya da limon ekleyebilirsiniz.

Defne Yaprağı Çayı Neye İyi Gelir?

Yapraklarının her mevsim yeşil kalması sebebiyle mitolojide ölümsüzlüğü temsil eden defne yaprağı, tam bir şifa deposudur. Vücuttaki yoğun terlemenin önüne geçer, yüksek oranda antioksidan içermesi yönüyle özellikle cilt sağlığı üzerinde pozitif etkileri vardır. İştah açıcı özelliğinin yanı sıra uyku sorunlarına da iyi gelir. Kan şekerini dengeler, göz sağlığını korur. Defne yaprağı çayının faydalarından yararlanmamız için düzenli bir şekilde tüketmeye özen göstermeliyiz.

Defne Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

2-3 adet defne yaprağını bir su bardağı kaynamış suyun içine ekleyerek yaklaşık 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Demlenen çayı yapraklarından süzgeç yardımıyla ayırabilirsiniz.

Defne Yaprağı Çayı Zayıflatır Mı?

Metabolizma üzerine hızlandırıcı etki gösteren defne yaprağı çayı, geleneksel Hint tıbbında zayıflama amacıyla kullanılmaktadır. Yağ yakımını hızlandırıcı özelliğe sahip olan bu bitki çayı, selülit oluşumunun da önüne geçerek bölgesel incelmeye fayda sağlar. Ancak tüketim miktarını iyi ayarlamanız herhangi bir yan etkiye maruz kalmamak için aşırı tüketimden kaçınmanız gerekmektedir.

Defne Yaprağı Çayı Tarifi

  • 2-3 adet defne yaprağı
  • 1 su bardağı su
  • İsteğe bağlı, bal, tarçın ya da limon

Öncelikle elimizde bulunan 2-3 adet defne yaprağını kaynamış suyun içine ekleyelim. 5-10 dakika demlemeye bırakalım. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra çayımızı süzelim ve yaklaşık 8 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenme süresi defne yaprağı çayının acı tadını alacaktır. İsteğe bağlı olarak bal, tarçın ya da limonla çayımızı tatlandıralım.

Defne Yaprağı Çayı Adet Söktürür Mü?

Daha çok sakinleştirici etkisiyle ön plana çıkan defne yaprağı çayı, düzenli tüketildiğinde regl döneminizi daha rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca vajinal akıntıların önlenmesinde de oldukça etkilidir.

Defne Yaprağı Çayı Ne İşe Yarar?

Bir şifa kaynağı olarak yüzyıllardır adından söz ettiren defne yaprağı çayı, bağışıklık sistemimizi tekrar ayağa kaldıracak güçlü bir antioksidandır. Kanser hastalıklarının önlenmesinden solunum yolu problemlerine, cilt sağlığından göz rahatsızlıklarına, psikolojik hastalıklardan diyabete pek çok rahatsızlığa çare olmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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