Karabük Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Karabük başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karabük seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karabük Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.82 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:47 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.2 oldu. Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 89.506 oyla yüzde 59.92 - Kemal Kılıçdaroğlu: 47.191 oyla yüzde 31.59 - Sinan Oğan: 11.645 oyla yüzde 7.80 - Muharrem İnce: 1.036 oyla yüzde 0.69 aldı. Karabük 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Karabük Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.13 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:47 itibarıyla yüzde 83.9 oranında açıldı. 2023 Karabük milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 77.920 oyla yüzde 63.61 - Millet İttifakı: 38.011 oyla yüzde 31.03 - Ata İttifakı: 2.477 oyla yüzde 2.02 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 836 oyla yüzde 0.68 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 202 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 21:47 itibarıyla 2023 Karabük milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

