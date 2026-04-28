Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük haberleri: Annesinin elini bırakıp yola atladı... 3 yaşındaki Aybars hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Karabük'te annesinin elini bırakıp yola atladı... 3 yaşındaki Aybars hayatını kaybetti

        Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu'na, öğrenci servisi çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küçük Aybars'ı hayattan koparan kaza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acılı anne ve babanın feryatları ise yürek dağladı.

        SERVİSİ TAMAMLADI

        İHA'daki habere göre kaza; saat 17.00 sıralarında Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan ve marketten alışveriş yaptığı öğrenilen Yavuz S. idaresindeki servis aracı, 39. Cadde istikametine seyir halindeydi.

        YOLA FIRLADI

        Bu sırada market çıkışında annesi Halime Pehlivanoğlu ile yürüyen 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, elinden kurtularak yola fırladı.

        KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

        Servis aracı Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Servis aracının altında kalan küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

        "AYBARS'IMI GETİRİN"

        Kaza sonrası olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizleri geçirdi. Babanın ambulans içinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars'ın cenazesi tabuta konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
