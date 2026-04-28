Karabük'te annesinin elini bırakıp yola atladı... 3 yaşındaki Aybars hayatını kaybetti
Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu'na, öğrenci servisi çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acılı anne ve babanın feryatları ise yürek dağladı.
SERVİSİ TAMAMLADI
İHA'daki habere göre kaza; saat 17.00 sıralarında Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan ve marketten alışveriş yaptığı öğrenilen Yavuz S. idaresindeki servis aracı, 39. Cadde istikametine seyir halindeydi.
YOLA FIRLADI
Bu sırada market çıkışında annesi Halime Pehlivanoğlu ile yürüyen 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, elinden kurtularak yola fırladı.
KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI
Servis aracı Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Servis aracının altında kalan küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
"AYBARS'IMI GETİRİN"
Kaza sonrası olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizleri geçirdi. Babanın ambulans içinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars'ın cenazesi tabuta konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.