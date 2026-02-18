Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Karabük İmsakiye 2026 : Karabük’te ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Karabük İmsakiye 2026: Karabük'te ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Diyanet tarafından 2026 Karabük Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. Karabük sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için Karabük imsakiye verileri içerisinde yer alıyor. İşte detaylar

        Giriş: 18.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:34
        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Karabük sahur ve iftar saati duyuruldu. Karabük ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’ Karabük’te sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Karabük imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

        KARABÜK’TE İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Karabük İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 06:07’de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 19:54 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.54’te okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06,06 olacak.

        KARABÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar

        KARABÜK İMSAKİYESİ 2026

        Karabük iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Karabük İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Karabük Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

