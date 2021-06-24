KARABÜK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Yüzölçümü 4.145 km² olan ve Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük ili, 40° 57' ve 41° 34' kuzey enlemleriyle 32° 04' ve 33° 06' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 4.145 km² olup, kuzeyde Bartın (80 km.),kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu (120 km.),güneydoğuda Çankırı (195 km.),güneybatıda Bolu (130 km.),batıda Zonguldak (170 km.) illeriyle komşudur. Ankara'ya 230 km., İstanbul'a 400 km. uzaklıktadır.

KARABÜK'E NASIL GİDİLİR?

Hava Alanı ile Ulaşım: Karayolu ve demiryolu ulaşımının bulundugu Karabük'e en yakın havaalanı Ankara Esenboğa Havaalanı (240 km.)'dir.

Karayolu ile Ulaşım: Karabük'e karayolu ile Ankara-İstanbul otoyolunun Gerede sapağından ayrılarak 80 km. sonra ulaşılır. Otogar kent merkezindedir.

KARABÜK NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NELER?

Karabük ili nüfusu: 243.614'dür. Bu nüfusun % 78,5'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 4.142 km2'dir. İlde km2'ye 59 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 166’dır.) İlde yıllık nüfus % 1,95 oranında azalmıştır. İlin tüm ilçelerinde nüfus azalmıştır. Nüfusu en çok azalan ilçe: Ovacık (% -8,63)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 7 belediye, bu belediyelerde 80 mahalle ve ayrıca 277 köy vardır.

2020 yılı sonunda Karabük ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[11] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[12] km2'ye düşen kişi Eflani 8.823 8.576 -2,80 1 6 54 6.466 2.110 24,60 674 13 Eskipazar 12.996 12.586 -3,15 1 7 50 6.167 6.419 51,00 754 17 Merkez 133.615 131.186 -1,82 1 28 37 11.960 119.226 90,88 790 166 Ovacık 4.274 3.905 -8,63 1 1 42 3.336 569 14,57 398 10 Safranbolu 68.440 67.245 -1,75 1 21 60 15.341 51.904 77,19 750 90 Yenice 20.310 20.116 -0,96 2 17 34 9.011 11.105 55,20 777 26 Karabük 248.458 243.614 -1,95 7 80 277 52.281 191.333 78,54 4.142 59

KARABÜK'TE GEZİLECEK YERLER

Şeker Kanyonu

Eğriova Göleti

Ulu Cami

Şehit Nurettin Seki Parkı

KARABÜK YÖRESEL YEMEKLERİ

Uzun fasulye

Perohi (peruhi)

Bütün et yemeği

Mısır çorbası

Cevizli keşli yayım

Karalahana (Karamancar) yemeği

Safranbolu bükmesi

Zerde

Bağlar Gazoz