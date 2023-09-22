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        Karabük'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:01
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        Karabük'te orman yangını
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        AA'nın haberine göre; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16.30'da başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

        "YANGIN KAYALIK ALANDA KISMEN SÜRÜYOR"

        Kayalık alanda kısmen yangının devam ettiğini kaydeden, "Arkadaşlarımız yaklaşık 7 saattir 43 araçla yangına müdahale ettiler. İlk 2 saatinde helikopterlerimiz yoğun şekilde mücadele ettiler, havanın kararmasıyla karadan yangına müdahale edildi. Yangın şu anda kontrol altında diyebiliriz, sadece kayalık alanın olduğu bir bölüm var, arkadaşlarımız orayı da kontrol altına almaya çalışıyorlar." dedi.

        "CAN KAYBI VEYA YARALI YOK"

        Herhangi bir can kaybı veya yaralının bulunmadığını aktaran Vali Yavuz, "Yerleşim yerlerine sirayet eden yangınımız yok. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alanımız zarar gördü. Örtü şeklinde başlayan yangın kısmen tepe yangınına dönüştü. Bundan sonraki aşamalarda soğutma çalışmalarına devam ederek tamamen söndürme noktasında çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Abdullar köyüne bağlı Saitler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye, Orman İşletme, İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge müdürlüklerine ait 11 arazöz, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 161 personel sevk edilmişti.

        Yangın mahalline ulaşım olmadığı için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol açma çalışması yapılmıştı.

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