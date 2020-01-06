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Karadağ nerede? Karadağ'ın başkenti neresi, nüfusu kaç? Karadağ ne zaman bağımsız oldu?

Balkan coğrafyasının en güzel ülkelerinden biri olan Karadağ, son günlerde en fazla araştırılan ülkelerden biri haline geldi. Peki bir Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Karadağ'ın coğrafi konumu nasıl? Karadağ nerede? Karadağ'ın başkenti neresi, nüfusu kaç? Karadağ ne zaman bağımsız oldu? İşte merak edilenler...

Karadağ nerede?

Balkanlar'ın şirin ve küçük ülkesi olan Karadağ son dönemde en fazla araştırılan ülkeler arasında yer alıyor. İşte Karadağ ile ilgili merak edilenler...

KARADAĞ NEREDE?

Balkanlar'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Anayasasında Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanır.

 

KARADAĞ NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Karadağ, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın çabalarıyla 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilân etmiştir.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın itirazlarına karşın eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ'ı 29. üye olarak ittifaka davet etti. Ülke, 5 Haziran 2017 tarihinde NATO'ya katıldı.

KARADAĞ NÜFUSU

2019 sayımlarına göre, Karadağ'ın toplam 622.500 kişilik bir nüfusu vardır. Yüzölçümü 13 bin 821 kilometrekare olan Karadağ'ın başkenti ise Podgoritsa'dır. 

 

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