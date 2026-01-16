Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.597,16 %1,13
        DOLAR 43,2789 %0,12
        EURO 50,2662 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.405,99 %0,18
        FAİZ 36,49 %-0,84
        GÜMÜŞ GRAM 126,22 %-1,17
        BITCOIN 95.349,00 %-0,21
        GBP/TRY 57,9735 %0,06
        EUR/USD 1,1614 %0,04
        BRENT 64,64 %1,40
        ÇEYREK ALTIN 10.473,79 %0,18
        Haberler Ekonomi Enerji Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacak - Enerji Haberleri

        Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl yeni enerji anlaşmalarının olacağı bir döneme girileceğini belirterek, "Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni anlaşmaların ve gelişmelerin olacağı bir döneme girileceğini belirterek, "Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu 6 yeni sondaj demek aslında 6 yeni keşif umudu, beklentisi ve çalışması demek" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bayraktar, TRT Haber'de enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Geçen yıl uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Benzer şekilde bu yıl da LNG anlaşmaları devam edecek. Uygun ve ucuz LNG kaynağı bulduğumuzda bununla ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz. Cezayir ile anlaşmamızı gözden geçirip uzatmayı gündemimize aldık. Dolayısıyla farklı kaynakları inşallah değerlendireceğiz. Türkmen gazının daha büyük miktarla devreye girmesiyle alakalı da 2026 önemli bir yıl olacak." diye konuştu.

        REKLAM

        Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl günlük 10 milyon metreküp üretimle birinci fazın tamamlandığını belirterek, bu yıl günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

        Bu yıl enerjide yeni anlaşmaların ve gelişmelerin olacağı bir döneme girileceğini ifade eden Bayraktar, "Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu 6 yeni sondaj demek aslında 6 yeni keşif umudu, beklentisi ve çalışması demek. Rize, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettiğimiz alanlara inşallah sondaj yapacağız." dedi.

        Bayraktar, filoya eklenen 2 yeni derin deniz sondaj gemisinden Çağrı Bey'in şubatta Türkiye'den Somali'ye yola çıkacağını belirterek, "Muhtemeldir ki Çağrı Bey, nisan, mayıs gibi Somali'de bu yıl sondaja başlayacak, bu yıl içinde neticesini alacağız. Geçen yıl Pakistan'da aldığımız 3 deniz sahasında bu sene içinde sismik çalışma ve sondaj planlıyoruz. Gemilerimizden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz, burada 5 gemiyle çalışacağız. İnşallah yeni gemiyle hem Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi yapacak hem de 6 yeni sondajı yeni gemilerimizle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Diyarbakır'da kaya gazı ve petrolü çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını dile getiren Bayraktar, "Oradaki potansiyel, Gabar'ın çok daha ötesinde. Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretiliyor. Orada yeni kuyular ve rezervler katmaya gayret ediyoruz, üretimi daha da artırma hedefimiz var. Eğer tüm süreçler istediğimiz gibi giderse Diyarbakır'da Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek potansiyel görüyoruz." dedi.

        Bayraktar, Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil petrol üretebilen bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2026'da bununla ilgili özellikle Libya'da, Irak'ta, belki Kazakistan'da yeni sahalar, işbirlikleri ve ortaklıkları inşallah önümüzdeki günlerde duyuracağız." ifadesini kullandı.

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci reaktöründeki hazırlığın yüzde 95'e ulaştığını belirten Bayraktar, bu yıl reaktörün devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan NGS'ler kapsamında anlaşma için 4-5 ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "Önümüzdeki 6 ile 12 ay arasında karar verip o çerçevede yürümek istiyoruz. Ama bizim sahayla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Örneğin Sinop sahası çevresel etki değerlendirme raporunu aldı, tamamladı. Sahada yaptığımız teknik çalışmalar var, keza Trakya sahasında da. Yani sahayı hazırlamaya gayret ediyoruz ki anlaşma olduktan sonra proje daha hızlı şekilde hayata geçebilsin." diye konuştu.

        REKLAM

        Dünyada nadir toprak elementlerine sahip olmak ve elde etmekle ilgili büyük mücadele olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bilinen 17 nadir toprak elementinden 10'unu Eskişehir Beylikova tesisinde tespit ettik ama bu işin özünde saflaştırma teknolojisi çok önemli. 2-3 yıl içinde bu tesisi endüstriyel ölçekte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Saflaştırma teknolojileriyle ilgili de hem Türkiye'de çalışıyoruz hem yurt dışındaki bu teknolojiyi alabileceğimiz şirketlerle, ülkelerle yoğun temas içindeyiz." dedi.

        Türkiye'nin 2025'te 8 bin megavatın üzerinde güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye aldığını belirten Bayraktar, "2026, 8 bini daha yukarı götüreceğimiz bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

        Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Körfez ülkelerine ziyaret planladığını söyleyerek, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, toplamda 5 bin megavat ama ilk etapta imza aşamasında olduğumuz ve inşallah o ziyaret vesilesiyle belki imzalayacağımız, Türkiye'de iki ayrı şehrimizde 2 bin megavatlık uluslararası bir güneş enerjisi projesini Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektrik fiyatıyla inşallah şubatta imzalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Enerji desteklerini dar gelirli vatandaşlara ulaştırarak daha etkin hale getirmekle ilgili çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, doğal gaz desteğinde de elektriktekine benzer bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz. Tabii ki vatandaşlarımızı önceden bilgilendiririz. Doğal gazda aylık tüketime bakacağız. Yani, siz bir ay doğal gazı desteksiz alabilirsiniz ama öbür ay eğer ortalamanın, o kalmanız gereken sınırların içine düşerseniz de destek grubuna tekrar dahil olabilirsiniz. Hazinemizin imkanları çerçevesinde önümüzdeki günlerde hem yeni fiyatlar hem de elektrik ve doğal gazda bir değerlendirme yapacağız ama şu anda netleşmiş, 'Biz şu tarihte şunu yapacağız' dediğimiz bir şey söz konusu değil. Yani şu anda kimsenin fiyatında bir değişiklik yok."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, öldürüldü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu