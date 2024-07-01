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        Haberler Gündem Güvenlik Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı - Güncel Haberler

        Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan "görev grubu" faaliyetlerine başladı

        Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının harekat emirlerini imzalamasıyla resmen görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:54
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        Mayın tehdidine 'Üçlü Girişim'
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        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatına (MCM Black Sea) ilişkin, "Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." dedi.

        Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için oluşturulan mutabakat kapsamında oluşturulan görev grubu, üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının harekat emirlerini imzalamasıyla resmen görevine başladı.

        Bu doğrultuda, Sarıyer'deki Kalender Kasrında, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla MCM Black Sea Komite Toplantısı yapıldı.

        Törende konuşan Oramiral Tatlıoğlu, Karadeniz'de sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi amacıyla oluşturulan üç uluslu görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzalamak için toplandıklarını söyledi.

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        Bu tarihi adımın, Karadeniz'in güvenliğine yönelik ortak kararlılığın ve işbirliğin somut bir göstergesi olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bulgaristan, Romanya ve Türkiye olarak sularımızda barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için her zaman birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu görev grubu sadece mayın tehdidini ele almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini de güçlendirecektir." diye konuştu.

        Karadenizin stratejik öneminin ve deniz yollarının güvenliğinin bilincinde olduklarını dile getiren Tatlıoğlu, bu görev grubunun başarısının sadece Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını kaydetti.

        HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

        Oramiral Tatlıoğlu, görev grubunun etkin ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynakları seferber edeceklerine dikkati çekerek, "Bugün burada imzalanan harekat konsepti ve devamlı harekat emri, Karadeniz'deki mayın tehdidine daha hızlı, daha etkin ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bu ortak çabanın Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağına ve gelecekteki işbirliklerimizin temelini oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ise 3 müttefik ulus arasındaki yakın işbirliği ve karşılıklı anlayıştan doğan bu girişimin artan deniz mayınları tehdidine karşı mücadelede ve gemilerin bu kritik sularda güvenli geçişini sağlamada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov da güvenli bir ortam sağlayıp denizciliğin olağan düzeyde ilerlemesini ve seyir güvenliğini sağlayacaklarını bildirdi.

        Konuşmalarının ardından Oramiral Tatlıoğlu, Koramiral Panait ile Tümamiral Mihaylov, Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı görev yapacak görev grubunun harekat konseptini ve daimi harekat düzenini imzaladı.

        Mayın arama ve imha etme çalışmaları kapsamında oluşturulan görev grubuna ait gemiler, öğleden sonra Beykoz Umuryeri Askeri Limanında düzenlenecek törenle Karadeniz'e açılacak.

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