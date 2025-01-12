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        Haberler Bilgi Gündem KARADENİZ DEPREM | Son dakika deprem: 12 Ocak Pazar 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        12 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Karadeniz ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 12 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:04
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 12 Ocak Pazar Karadeniz açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 12 Ocak Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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        KARADENİZ'DE DEPREM

        Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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