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Karadenizli muhtarlarda 'genelge' sıkıntısı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "düğün genelgesi" Karadenizli muhtarları da memnun etti. Ancak muhtarlar, silaha olan meraklarıyla bilinen bölge halkını bu alışkanlıktan nasıl vazgeçireceklerini düşünmeye başladı

28.10.2018 - 16:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtilerek, vatandaşların can güvenliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması istendi. Genelgeyle muhtarlar da bölgelerinde havaya ateş açıldığını kolluk birimlerine bildirmek zorunda.

Kenan Taşkın'ın haberine göre Karadeniz Bölgesi'ndeki muhtarlar da genelgeden memnun. Ancak muhtarlar silaha merakıyla bilinen bölge halkının düğünlerde ateş açmalarını nasıl önleyeceklerini düşünmeye başladı.



"KARADENİZLİ SİLAHI SEVER AMA KURALLARA UYAR"
Kendisi de Karadenizli olan Muhtarlar konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk muhtarlarla bir toplantı yaparak alınabilecek önlemleri konuşacaklarını söyledi. Aktürk, "Her yıl bu yüzden yaşanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için devletin uygulamaya koyduğu doğru bir karardır. Karadenizliler silahı sever ama devletine, milletine de saygılıdır. Kurallara uyar" dedi.

"İŞİMİZ ZOR"
Trabzon'un Nuhoğlu Mahallesi muhtarı Ayhan Kalkan ise "İşimiz zor, bizim bölgenin insanı düğünlerinde hep silahla havaya ateş ederek yapıyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama önlemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"DÜĞÜNLERİ OKUL BAHÇESİNDE YAPARIZ"
Giresun'un Güce ilçesine bağlı Kulancak köyü muhtarı Birol Kara ise, "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge en çok bizim bölgedeki muhtar arkadaşlarımızı zorlayacak, düğünleri artık okul bahçesinde yaparız" ifadelerini kullandı.

 

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