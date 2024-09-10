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        Haberler Gündem Güncel Karalar: Su baskınlarından kurtaracağız | Son dakika haberleri

        Başkan Karalar: Su baskınlarından kurtaracağız

        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent, Yenidoğan, Levent, Güzelevler mahalleleri ve Mobilyacılar Sitesi'nde sel ve su baskınlarını önlenmesi için ASKİ tarafından altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgeyi su baskınlarından kurtaracaklarını belirterek, "Yeni hatlarımız tamamlandığı zaman, bölgede şiddetli yağmur suyunun sele dönüşmesi sorunu iyice azalacak. Bu büyük ve devasa bir iş" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:46
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        Karalar: Su baskınlarından kurtaracağız
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        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent, Yenidoğan, Levent, Güzelevler mahalleleri ve Mobilyacılar Sitesi'nin altyapısı güçlendirilerek, kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açmaması için çalışma gerçekleştiriliyor.

        Yenidoğan Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen ve çalışmayı yürüten ASKİ personelinden bilgi alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ben burayı yağmur yağdığında oluşan selden kurtaracağıma dair söz vermiştim. Tabii ki sadece burası değil Levent'i, Atakent'i, Yenidoğan'ı, Güzelevler'i ve Mobilyacılar Sitesi'ni su baskınlarından kurtaracağız. Yeni hatlarımız tamamlandığı zaman, bölgede şiddetli yağmur suyunun sele dönüşmesi sorunu iyice azalacak. Bu büyük ve devasa bir iş" dedi.

        80 milyon TL'lik yatırımla geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde hayata geçirilen proje dahilinde 2000 mm çapında yağmur suyu boruları ve 400 mm çapında kanalizasyon boruları kullanılarak yeni hatlar inşa ediliyor.

        Projenin amacı, bölgenin altyapısını güçlendirerek mevcut sorunları ortadan kaldırmak. Çalışmalar sona erdiği zaman yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilecek ve şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınları ortadan kalkacak.

        Aynı zamanda daha verimli ve etkin şekilde işleyen yeni altyapı sayesinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen kötü koku gibi sorunlar da çözülecek ve Yüreğirlilere daha sağlıklı bir çevre sunulmuş olacak.

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        #Zeydan Karalar
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