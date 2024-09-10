Karalar: Su baskınlarından kurtaracağız

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent, Yenidoğan, Levent, Güzelevler mahalleleri ve Mobilyacılar Sitesi'nin altyapısı güçlendirilerek, kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açmaması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Yenidoğan Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen ve çalışmayı yürüten ASKİ personelinden bilgi alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ben burayı yağmur yağdığında oluşan selden kurtaracağıma dair söz vermiştim. Tabii ki sadece burası değil Levent'i, Atakent'i, Yenidoğan'ı, Güzelevler'i ve Mobilyacılar Sitesi'ni su baskınlarından kurtaracağız. Yeni hatlarımız tamamlandığı zaman, bölgede şiddetli yağmur suyunun sele dönüşmesi sorunu iyice azalacak. Bu büyük ve devasa bir iş" dedi.