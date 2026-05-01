Karaman Çevre Yolu 1. etabı trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman Çevre Yolu 1. Etap Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında tüm işçi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Bakan Uraloğlu, Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörüyle yoğrulmuş dizelerinin, Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmî dil ilan ederek tarih yazdığı bu kadim şehirde bulunmanın kendileri için ifade ettiği anlamı dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karaman, tarihin her döneminde medeniyetlerin kesişme noktası olmuş, Türk kültürünün ve dilinin başkenti olarak anılmış bir şehir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehrimizin bu köklü mirasına yakışır eserler kazandırmak için Karaman’ı her zaman önceliklerimiz arasında tuttuk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karaman’ımızın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 2002’den bu yana yaklaşık 68 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002’de sadece 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 175 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 298 kilometre BSK kaplamalı yol yaptık. 288 kilometre tek yolu yeni baştan yaptık.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, Karaman-Ayrancı-Ereğli Yolu, Ermenek Çevre Yolu, Karaman-Bucakkışla-Ermenek Yolu, Karaman-Ayrancı-Ereğli Yolunda Ağızboğazı Köprüsü ve Ağızboğazı DDY Köprüsü ve Ayrancı-Erdemli Ayrımı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Karaman-Mersin Yolu Vali Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak hizmete açtıklarını vurguladı.

Uraloğlu, “Şu anda da Karaman Çevre Yolu 2. kısmı, Karaman-Bucakışla- Ermenek, Ermenek- Mut ve (Taşkent-Alanya) Ayrımı-Sarıveliler Yolları ile Sertavul Tüneli gibi 5 önemli karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bu projelerin en büyüklerinden biri olan Karaman Çevre Yolu’nun 1. Kısmını açmanın sevincini yaşıyoruz.” dedi.

Karaman’ın medeniyetlerin kesişme noktası ve Anadolu’nun tarih ile doğa hazinesi olan bir il olduğunu tekrar vurgulayan Uraloğlu, “İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, Konya-Mersin-Antalya illeri arasında, tarihi, yeraltı şehirleri, mağaraları, inanç merkezleri, yaylaları ve doğal güzellikleriyle birbirinden farklı turizm alternatifleri sunan bir cazibe merkezi olarak turizmde parlayan bir yıldızımız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Karaman’ın özellikle son yıllardaki yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği ile kent içinde trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldığını söyleyerek “Şehirdeki araç sayısının 120 bine aşması ve Konya-Mersin-Antalya arasındaki önemli transit koridorunda yer alması nedeniyle de ciddi trafik yoğunluğu oluşuyordu. Bu durum hem şehir içi trafiği olumsuz etkiliyor hem de lojistik, tarım ve ticaret faaliyetlerimizi yavaşlatıyordu. İşte bu nedenle Karaman’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve geleceğe taşımak için toplam 21 kilometre uzunluğundaki Karaman Çevre Yolu Projemizi 2 kısım halinde hayata geçirdik.” diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen yaklaşık 12 kilometrelik ilk etap hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “1. Etabı bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 gidiş ve 2 geliş toplam 4 şeritli olarak bölünmüş yol olarak tamamladık. Hizmete sunduğumuz bu kesimde; 3 adet köprülü kavşak, 1 adet hemzemin kavşak, 1 adet viyadük, 2 adet köprü, 3 adet altgeçit ve 20 adet menfez inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini de hayata geçirdik. Ayrıca yörenin bitki örtüsüne uygun 5 bin 200 adet fidan diktik. 70 bin metrekare kavşak ile refüj alanında kuru peyzaj çalışması yaparak su tasarrufu sağlayan estetik ve sürdürülebilir bir çevre düzeni oluşturduk.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, trafiğe açılan bu kısım ile Karaman-Adana ve Karaman-Mersin yolları arasındaki bağlantıyı sağlayarak transit geçişleri artık şehir merkezine girmeden daha güvenli, hızlı, konforlu ve akıcı kıldıklarını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karaman Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdik. Seyahat süresini 6 dakikaya düşürdük, böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik sayesinde karbon salınımını yıllık 1.361 ton azaltarak çevreci ve sürdürülebilir ulaşım sistemine katkı sağlayacağız. Çevre yolumuzun yapım çalışmalarına devam ettiğimiz yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki 2. kısmın da tamamlanmasıyla Karaman-Konya Devlet Yolu güzergahını da çevre yolu ağına entegre etmiş olacağız. Böylece yolun daha etkin bir şekilde hizmet sunmasını sağlayarak Karaman’ımızı daha modern, daha akıcı, daha güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısına kavuşturacağız.”

Karaman’da sadece karayolu çalışmalarıyla da sınırlı kalmadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Karaman’ın demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. İl sınırlarımız içerisindeki 177 kilometrelik mevcut konvansiyonel hattın tamamını modernize ettik. Karaman OSB iltisak hattını tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattını 8 Ocak 2022’de hizmete açtıklarını da hatırlatarak “Açıldığı günden bu yana Karaman ile Konya, Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 5 milyon 250 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunduk. Bu hattın devamı olan toplam 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla Hattımızı da saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz.” dedi.

Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı’nın sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tamamlandığında hattımızın yük potansiyeli yıllık yaklaşık 34 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,7 milyon yolcu olacak, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya düşecektir. Ayrıca Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz ve hatta Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. İnşallah projemizi önümüzdeki yılın son çeyreği içerisinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Yine hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut konvansiyonel hatla, sonrasında da bu güzergah için ihalesini bu yılın ilk ayında yaptığımız Aksaray-Yenice arasındaki Hızlı Tren Hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep’teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız.”