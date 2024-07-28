Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Karaman'da bir kadına bıçaklı saldırı

        Karaman'da bir kadına bıçaklı saldırı

        Karaman'da cadde üzerine bir kadın, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Saldırgan kaçarken, yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da bir kadına bıçaklı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karaman'ın İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde S.G. ile H.H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.D, S.G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadına saldırı
        #Karaman
        #bıçaklı saldırı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Tartıştığı kişiyi yaraladı! Polise ateş açıp, kaçtı
        Tartıştığı kişiyi yaraladı! Polise ateş açıp, kaçtı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!