Karaman'da elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı Karaman'da komşusunun marangoz atölyesindeki elektrik panosunu tamir ettiği sırada akıma kapılan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, lisenin elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam (18), komşusunun marangoz atölyesindeki elektrik panosunu tamir ederken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ermenek ilçesi, Yeşilköy'de meydana geldi. Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam, komşusunun marangoz atölyesinde elektrik panosunun arızalanması üzerine yardımcı olmak istedi.

Hamza Sağlam (18)

Hamza Sağlam, panoyu tamir etmek isterken akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberin ilk görselinde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.