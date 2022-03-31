Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Karaman'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Karamanlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Karaman iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KARAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ