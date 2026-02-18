Karaman İmsakiye 2026 – Karaman'da sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Diyanet tarafından yayınlanan İmsakiye ile Karaman sahur ve iftar saatleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Karaman imsak ve sahur vakitleri ise merak ediliyor. Sahur ve iftar saatleri günlere göre ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki Karaman'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 2026 Karaman imsakiye vakti
Karaman ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’Karaman’da ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İmsakiye, imsak ve iftar vakitlerini göstererek oruç tutanlara rehberlik ediyor. Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlıyor. İşte, 2026 Karaman imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
KARAMAN’DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Karaman İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 06.05’te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı saat 18.37 olarak duyuruldu.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:52’de okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.04 olacak.
KARAMAN İMSAKİYE 2026
Karaman’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Karaman İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Karaman 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Karamantüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).