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Karamollaoğlu ile Babacan görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası hakkında, "Seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor" diye konuştu

Karamollaoğlu ile Babacan görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

Karamollaoğlu ile Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Siyasi partilerin ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için fikir alışverişinde bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bu tür görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.

Karamollaoğlu "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı?" sorusu üzerine bu konunun her yerde konuşulduğuna değindi. "Ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum seçim sathı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak irtibat sağlamaları, dirsek temasında bulunmaları, fikir alışverişi yapmaları tabiidir. Bundan dolayı da ben gerek muhalefet gerekse iktidarın bu konuda müspet adım atmalarını yani söz düellosundan çok bir araya gelip ülke problemlerini de birlikte mütalaa etmelerinin daha olumlu, daha faydalı olacağına inanıyorum."

"AK Parti'nin somut olarak doğru bulmadığınız politikalar nelerdir?" sorusuna Karamollaoğlu, "Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş, hemen yani karar verildi, 'Şu değişirse olur.' gibi bir noktaya getirilmemeli." yanıtını verdi.

Babacan ise Saadet Partisi'nin siyasette önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Saadet Partisi ile yakın temas içerisinde olmalarının Türkiye'nin meselelerini birlikte istişare etmelerinin ilerleyen dönemde çok daha önemli olacağına işaret eden Babacan, Türkiye'deki problemlerin her alanda büyüdüğünü ve mevcut yönetimin ülkenin problemlerine çözüm üretemediğini savundu.

"Esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor." diyen Babacan, yüksek borç yükü nedeniyle esnafın kirasını dahi ödemekte zorlandığını kaydetti.

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