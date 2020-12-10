Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pozitif vaka ve temaslılar için mecburi olan karantina süresinin değiştiğini duyurdu. Korona virüs salgınında karantina süresi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pozitif vakalar ya da pozitif vakalarla temas etmiş vatandaşlar kaç gün karantinada kalmalı? Korona virüs karantina süresine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama merak ediliyor. Karantina süresi kısaldı mı? Karantina süresi kaç gün oldu?

KORONA VİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina sürecine ilişkin değişiklik yapıldığını duyurdu. 14 gün olarak bilinen Covid-19 temaslı karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

KORONA VİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KISALDI MI?

Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

* Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

* Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

* PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

* PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

* Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

* Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarısı da yapıldı.

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