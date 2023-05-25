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Karatay Hayvanat Bahçesi, annesiz kalan 4 kartal yavrusuna sahip çıktı

Konya'da ormanlık alanda 15 gün önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 4 kartal yavrusuna, getirildikleri Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'nde özenle bakılıyor

Karatay Hayvanat Bahçesi, annesiz kalan 4 kartal yavrusuna sahip çıktı
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AA

Kadınhanı ilçesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, anneleri kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü sanılan 4 kartal yavrusunu bulan vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine haber verdi.

ÖZEL BAKIMA ALINDI

AA'nın haberine göre çok küçük ve oldukça bitkin halde olan yavrular, görevliler tarafından Karatay Hayvanat Bahçesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yavruları teslim alan hayvanat bahçesinin veteriner hekimleri, kartal yavrularını özel bakıma aldı.

Yavruların bakım ve beslenmesinden sorumlu Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri İsmail Ağaç, yavru kartalların 15 gün önce kendilerine getirildiğini söyledi.

"ANNELERİ OLMADIĞI İÇİN BESLENEMEMİŞLER, TÜYLERİ YOKTU VE BAKIMSIZLARDI"

İlk geldiklerinde çok küçük olan yavruların oldukça bitkin olduğunu ifade eden Ağaç, şunları kaydetti:

"Yavru kartalları her gün besliyoruz. Kartalları ormanlık alanda bulmuşlar. Bulanlar, yavruların annelerinin yanında olmadığını söylediler. Büyük ihtimal anneleri avcılar tarafından vurulmuş. Yavrularımız geldiklerinde çok halsiz durumdalardı. Anneleri olmadığı için beslenememişler, tüyleri yoktu ve bakımsızlardı. Hayvanat Bahçemizde bakımlarını yaptık, genel beslemelerini yaptık. Onları bir yıl içinde kendilerini toparlayıp yetişkin olduklarında doğal ortamlarına bırakacağız."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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