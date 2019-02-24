Karate kid filmi oyuncuları kimler?

Karate Kid filmi sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Harald Zwart’ın üstlendiği, Jackie Chan, Jaden Smith, Tarajı P. Henson, Wenwen Han gibi usta oyuncuların yer aldığı 2010 yapımı “Karate Kid”, Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

KARATE KİD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dre’in annesi Çin’de iyi bir iş bulur ve Detroit’i terk edip buraya taşınırlar. Dre, bu yeni şehirde arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre’ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir. Cheng, dövüş sanatlarında en yetenekli öğrencilerden biridir; bu yeteneğini de vahşice ve etik olmayan bir şekilde kullanır. İlk kavgayı kaybeden Dre, sonrasında fırsat buldukları her anda Cheng ve çetesi tarafından dövülür. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre’in, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng’le son bir karşılaşmaya hazırlanırlar. Han, Dre’ye kung fu’nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükûnetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

KARATE KİD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jaden Smith .... Dre Parker. Detroit'ten Pekin'e göçen, bir kung fu öğrencisi

Jackie Chan .... Mr. Han

Taraji P. Henson .... Sherry Parker, Dre'nin annesi

Zhenwei Wang .... Cheng, Zorba

Yu Rongguang .... Master Li, düşmanlarına karşı koymayı öğreten acımasız bir kung fu öğretmeni.

Wen Wen Han .... Mei Ying

Ming Xu .... Bao

Ji Wang .... Bayan Po, Dre'nin yeni okulunun müdürü.

Shijia Lü .... Liang, Usta Li tarafından turnuva esnasında Dre'yi sakatlası için bilgi verilen Cheng'in bir sınıf arkadaşı.

Yi Zhao .... Zhuang

Tess Liu .... Tarih Öğretmeni

Harry Van Gorkum .... Muzik Öğretmeni

Luke Carberry .... Harry, Dre'ye arkadaş olan bir çocuk.

Michelle Yeoh ..... Kadın