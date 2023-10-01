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        Haberler Televizyon Karateci Çocuk filminin konusu nedir? The Karate Kid oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Karateci Çocuk filminin konusu nedir? The Karate Kid oyuncuları kimler?

        Kareteci Çocuk sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. The Karate Kid filminin senaryosu Robert Mark Kamen ve Chris Murphy tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturmaktadır. Kareteci Çocuk filmi 1984 yılında yayımlanan Karate Kid filminin günümüze uyarlamasıdır. İşte Karateci Çocuk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:45
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        The Karete Kid filmi 1 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrolünde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jackie Chan yer alırken, usta oyuncuya Jaden Smith eşlik etmektedir. Peki, "Karateci Çocuk filminin konusu nedir? The Karate Kid oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte detaylar...

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        KARATECİ ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

        12 yaşındaki Dre, annesinin kariyeri nedeniyle Çin'e gelir. Arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Sınıfın kabadayısı olan Cheng ise Dre'ye düşman olur. Dre'nin, tamirci Bay Han'dan başka konuşacağı kimse yoktur. Bay Han, Dre'ye ustası olduğu, sükûnetle ilgili spor Kung fu'yu öğretir.

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        KARATECİ ÇOCUK OYUNCULARI

        Jaden Smith - Dre Parker

        Jackie Chan - Mr. Han

        Taraji P. Henson - Sherry Parker

        Zhenwei WanG - Cheng

        Yu Rongguang - Master Li

        Wen Wen Han - Mei Ying

        Ming Xu - Bao

        Ji WanG - Bayan Po

        Shijia Lü - Liang

        Yi Zhao - Zhuang

        Tess Liu - Tarih Öğretmeni

        Harry Van Gorkum - Muzik Öğretmeni

        Luke Carberry - Harry

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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