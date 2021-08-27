Sinema tarihinin gişe rekortmeni film serisi Karakip Korsanları üçlemesinin devam filmi olarak ortaya çıkan Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. İşte Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi ile ilgili merak edilenler

KARAYİP KORSANLLARI GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİ KONUSU NE?

Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir.



Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur.

Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...

KARAYİP KORSANLLARI GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI KİM?