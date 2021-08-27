Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu ne?

Karayip Korsanları serisinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Çekimler Hawaii'nin Oahu adasında gerçekleşen Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu ne?

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu ne?

Sinema tarihinin gişe rekortmeni film serisi Karakip Korsanları üçlemesinin devam filmi olarak ortaya çıkan Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. İşte Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filmi ile ilgili merak edilenler

KARAYİP KORSANLLARI GİZEMLİ DENİZLERDE FİLMİ KONUSU NE?

Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir.


Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur.
Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...

KARAYİP KORSANLLARI GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI KİM?

Aktör Karakter
Johnny Depp Kaptan Jack Sparrow
Penélope Cruz Angelica
Geoffrey Rush Kaptan Hector Barbossa
Keith Richards Kaptan Teague (Jack'in Babası)
Kevin McNally Joshamee Gibbs
Ian McShane Kara Sakal (Kaptan Edward Teach)
Lee Arenberg Pintel
Mackenzie Crook Ragetti
Tara , Levi Maymun Jack
Astrid Berges-Frisbey Syrena (Marnid)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kara Bela oyuncuları kim? Kara Bela konusu ne, kimin eseri? İşte merak edilenler...
TELEVİZYON Kara Bela oyuncuları kim?
TV Yayın akışı 27 Ağustos 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 27 Ağustos 2021
26 Ağustos Reyting sonuçları 2021 Perşembe... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Açıklandı
TELEVİZYON 26 Ağustos reyting sonuçları sıralaması
Kazara Aşk oyuncuları kim? Kazara Aşk hangi gün yayınlanıyor, konusu ne?
TELEVİZYON Kazara Aşk oyuncuları ve konusu ne?
Tozkoparan İskender 1071 konusu ne? Tozkoparan İskender 1071 oyuncuları kim?
TELEVİZYON Tozkoparan İskender 1071 konusu ne?
TV Yayın akışı 26 Ağustos 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 26 Ağustos 2021
25 Ağustos Reyting sonuçları 2021 Çarşamba... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?
Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Çal Kapımı 50. son bölüm
TELEVİZYON Sen Çal Kapımı fragmanı geldi
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ağustos 2021 MasterChef eleme adayı ve takım oyunu kazananı
TELEVİZYON MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV dizisi Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
TELEVİZYON Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.