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KGM işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru şartları ve sürece ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinde çalıştırılmak üzere totalde 3 bin işçi alımı yapılacak. KGM kadro dağılımı ve başvurusu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları ne, kadro branş dağılımı belli mi?

    KGM başvuruları için geri sayım devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için yayımlanan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı İŞKUR platformu üzerinden yapılacak. Peki, 2023 KGM işçi alımı şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte merak edilenler...
  • Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları ne, kadro branş dağılımı belli mi?

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 

    Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak. 
  • Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları ne, kadro branş dağılımı belli mi?

    KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek.
  • Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları ne, kadro branş dağılımı belli mi?

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI 

    Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

     
  • Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları ne, kadro branş dağılımı belli mi?

    KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

     

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