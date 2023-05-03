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Karayolları işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı! İşte İŞKUR başvuru ekranı

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı, 2 Mayıs Salı günü itibarıyla açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar 7 Mayıs'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Karayolları Genel Müdürlüğü; 631 Düz İşçi, 591 Sürücü Operatörü, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 168 İş Makinası Operatörü, 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası alımı yapacak. İşte 2023 KGM Karayolları 3 bin işçi alımı şartları, kadro dağılımı ve İŞKUR başvuru ekranı...

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  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?

    Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapılacak. KGM işçi alımı başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Başvuru işlemlerinin başlamasının ardından adayların gözü meslek grupları, kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına çevrildi. En fazla alım 631 düş işçi, 591 sürücü operatörü ve 374 kalifiye işçi kadrolarında gerçekleştirilecek. Adaylar Karayolları işçi alımı başvurularını İŞKUR başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023  KGM 3 bin işçi alımı başvuru ekranı...
  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatılarında görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayan başvurular 5 gün ilanda kalacak.
  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?

    KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adayları başvurularını esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak 7 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI 

    Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.
  • KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 3 bin personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?

    Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

    KGM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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