Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin personel alımı yapılacak. KGM işçi alımı başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Başvuru işlemlerinin başlamasının ardından adayların gözü meslek grupları, kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına çevrildi. En fazla alım 631 düş işçi, 591 sürücü operatörü ve 374 kalifiye işçi kadrolarında gerçekleştirilecek. Adaylar Karayolları işçi alımı başvurularını İŞKUR başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 KGM 3 bin işçi alımı başvuru ekranı...