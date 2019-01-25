Karayolları’na, 2018 yılında yaklaşık 11 milyar TL yatırım ödeneği verildi. Bu tutar, yıl içinde yapılan yatırımlarla harcandı. Yol yatırımları da aralıksız devam etti. Bu arada, müteahhitlere belli bir miktar borç birikti. Karayolları, ek ödenek talebinde bulundu. Söz konusu ödeneklerle birlikte 2018 yatırım bütçesi, 20 milyar TL’yi aştı.

Karayolları, 2019 yılına 11 milyar TL’yi aşkın borçla girdi. Borç, işlerin yavaşlamasına yol açtı. Karayolları, bu sorunu aşıyor. Müteahhitlere olan borçlarını sıfırlıyor.

Müteahhitlere, 8.5 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Mart ayında da kalan tutar kapatılacak. Böylece, müteahhitler ve taşeronlar finansal olarak rahatlatılacak, işler hızlanacak.

DEVİR VE TASYİFE BAŞLIYOR

Karayolları projelerinde devir ve tasfiye süreci başladı. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasanın ardından bazı yükleniciler, hazırlıklara başladı.

Yüklenicilerin, 53 gün süreleri kaldı. Bu süre içinde Karayolları'na yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “görüş”ü ve Karayolları'nın “onay”ı sonrasında projeler ya feshedilecek ya da tasfiye edilecek.