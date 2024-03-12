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        Haberler Gündem Güncel Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?

        Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine göre, Ankara-Kırıkkale, Çanakkale-İzmir, Mersin-Adana, Hopa-Borçka-Artvin ve Isparta-Antalya yollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:11
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        Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?
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        Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki bazı kesimlerde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

        ANKARA-KIRIKKALE KARAYOLUNDA SON DURUM

        ANKARA-KIRIKKALE KARAYOLUNDA SON DURUM

        Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

        ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLUNDA SON DURUM

        Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde Menemen Belediye Başkanlığı tarafından farklı seviyeli kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

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        MERSİN-ADANA KARAYOLUNDA SON DURUM

        Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam ediyor.

        HOPA-BORÇKA-ARTVİN KARAYOLUNDA SON DURUM

        Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

        ISPARTA-ANTALYA KARAYOLUNDA SON DURUM

        Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

        ZONGULDAK-DEVREK KARAYOLUNDA SON DURUM

        Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

        ALACA-ZİLE KARAYOLUNDA SON DURUM

        Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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        #Karayolları
        #trafik durumu
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