Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine göre, Ankara-Kırıkkale, Çanakkale-İzmir, Mersin-Adana, Hopa-Borçka-Artvin ve Isparta-Antalya yollarının bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:11 facebook

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