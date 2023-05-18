Karbon salınımı ve iklim değişikliği İstanbul'da konuşuldu

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HABERTURK.COM

İstanbul Erkek Lisesi bu yıl önemli bir programa ev sahipliği yaptı. “Die Ziele für nachhaltige Entwicklung entdecken- Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri” başlıklı projeyi gerçekleştirdi.

Proje kapsamında öğrencilerin konuyla ilgili farkındalıklarının artırılmasına yönelik karbon salınımı ve iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları ile ilgili çeşitli sunum, faaliyet ve yarışmalar gerçekleştirildi. Programa Almanya, İtalya ve İngiltere’den gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İstanbul Erkek Lisesi geçtiğimiz yıl da "Storytellers Across Europe- Avrupa’nın Masal Hazineleri” programına ev sahipliği yapmış 5 ayrı ülkeden öğretmen ve öğrencileri ağırlamıştı.