KARDEMİR'den yapılan açıklamada, yaklaşık 50 milyon lira harcamayla yenilenen 2 nolu konverterde yıllık 297 bin ton kapasite artışı sağlandığı belirtildi.

Yenileme kapsamında konverter döküm hacminin 90 tondan 120 tona yükseltildiği, toz tutma sistemleri, hol güçlendirmeleri, yeni çelik ve cüruf potaları, pota transfer arabaları ve vinç sistemleri gibi çelikhanedeki tüm altyapının yıllık 3,5 milyon ton üretim kapasitesine uygun hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Açılışı yapılan ikinci tesis ise yeni kireç fabrikası oldu. Günlük 260 ton kapasiteli kireç fabrikasının yerine artan üretim kapasitelerine uygun şekilde günlük 425 ton kapasiteli yeni bir kireç fabrikası kuruldu. Açılışı yapılan tesis içinse 10 milyon lira harcama gerçekleştirildi."

"BİR YIL SONRA 3,5 MİLYON TONA ULAŞMIŞ BİR FABRİKA OLACAĞIZ"

Açıklamaya göre tesisin açılışında konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 2 nolu konverterin kapasitesini 90 tondan 120 tona çıkardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın kullandığı son teknolojiyi uyguladık. Bundan daha iyisi yok. Böyle zor dönemlerde bu yatırımların bitirilmesi çok önemli ve anlamlıdır. 3,5 milyon ton üretimi yakalamak bir hayaldi ama şu anda gerçekleşiyor. Bu tesisle birlikte fiilen 3 milyon ton kapasiteyi geçiyoruz. Bir yıl sonra 3,5 milyon tona ulaşmış bir fabrika olacağız. Bu da KARDEMİR, Karabük ve ülkemiz için övünç kaynağıdır."

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da artan sıvı çelik üretimine paralel yükselecek kireç ihtiyacının karşılanması için günlük 260 ton kapasiteli kireç fabrikasından birinin günlük 425 ton üretim kapasitesine çıkarıldığını vurgulayarak, "Bu tesisle birlikte 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi için gerekli olan metalurjik kireç üretimini sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışını yapan yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve çalışanlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam durdu.