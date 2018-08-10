Kardemir Karabük - Adana Demirspor maçı heyecanı

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Kardemir Karabük ile Adana Demirspor, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Kardemir Karabük, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Adana Demirspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 252. İddaa'da Kardemir Karabük kazanır 4.60, berabere biter 4.00, Adana Demirspor kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kardemir Karabük son hafta oynanan Göztepe maçında 1-2 kazandı.

Adana Demirspor ise Ş.Urfaspor maçında 2-0 yenildi.

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