        Haberler Magazin 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk'ta buluştular

        'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk'ta buluştular

        Başrollerini; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar'ın paylaştığı 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk'un galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 07.01.2026 - 08:08
        "Çok heyecanlıyız"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ‘Kardeş Takımı’ serisinin merakla beklenen final filmi 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk' filminin galası, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Anıl Altan, Yekta Kopan, Varol Yaşaroğlu, Gözde Kocaoğlu, Murat Kılıç ve Mehmet Aykaç gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

        Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina
        Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina

        Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

        Bedran Güzel (Yönetmen): Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin de bildiği gibi artık serinin son filmindeyiz. Her filmin çıtasını biraz daha yukarı çıkarmak için elimizden geleni yaptık. Ben ikinci ve üçüncü filmi çektim, ondan önceki yönetmen meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bu süreci müthiş oyuncularla, müthiş bir ekiple beraber yürüttük. Yapıma, tüm oyuncu arkadaşlarıma, kardeşlerime, yeni dostlarıma; bu filmde, sette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir final filmi, bir bitiş; ama her bitiş yeni bir başlangıç demektir. Herkese yepyeni bir başlangıç diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Tüm ekibe sevgiler. Hepinize de iyi seyirler.

        Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram: Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Herkes burada, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dileriz ki herkes filmi çok beğenir. Biz çok heyecanlıyız. Bu kalabalıkta olmak zaten çok heyecan verici.

        Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı
        Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı

        Çağan Efe Ak: Hep birlikte çok güzel üç film çektik. Ekip aynıydı ama aramızdan gidenler ve yeni gelen arkadaşlar oldu. Çok mutluyum; iyi ki bu maceranın içinde bulunmuşum. Hepinize teşekkür ediyorum.

        Çağan Efe Ak
        Çağan Efe Ak

        Ecrin Su Çoban: Ben de çok mutluyum. Tüm sevenlerimiz burada. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyum. Umarım onları mutlu edebiliriz. Herkese iyi seyirler diliyorum.

        Ecrin Su Çoban
        Ecrin Su Çoban

        Berat Efe Parlar: Ben kadroya ikinci filmde dâhil oldum. İlk filmde konuk oyuncuydum. Bu filmde artık aileden biri oldum diyebilirim. Hocamızın dediği gibi her bitiş yeni bir başlangıçtır. Biz çok heyecanlıyız gerçekten. Bugün filmi ilk defa burada izleyeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma; başta oyuncularımız olmak üzere, ardından yapım ekibimize, sette bizimle beraber ter döken, gözyaşı demeden çalışan herkese ve set ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum.

        Berat Efe Parlar
        Berat Efe Parlar
        Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

        Kağıthane'de etkili olan kar yağışı sonrası yokuş aşağı kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA) 

