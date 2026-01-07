'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk'ta buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ‘Kardeş Takımı’ serisinin merakla beklenen final filmi 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk' filminin galası, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Anıl Altan, Yekta Kopan, Varol Yaşaroğlu, Gözde Kocaoğlu, Murat Kılıç ve Mehmet Aykaç gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Bedran Güzel (Yönetmen): Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin de bildiği gibi artık serinin son filmindeyiz. Her filmin çıtasını biraz daha yukarı çıkarmak için elimizden geleni yaptık. Ben ikinci ve üçüncü filmi çektim, ondan önceki yönetmen meslektaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bu süreci müthiş oyuncularla, müthiş bir ekiple beraber yürüttük. Yapıma, tüm oyuncu arkadaşlarıma, kardeşlerime, yeni dostlarıma; bu filmde, sette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir final filmi, bir bitiş; ama her bitiş yeni bir başlangıç demektir. Herkese yepyeni bir başlangıç diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Tüm ekibe sevgiler. Hepinize de iyi seyirler.

Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram: Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Herkes burada, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dileriz ki herkes filmi çok beğenir. Biz çok heyecanlıyız. Bu kalabalıkta olmak zaten çok heyecan verici.

Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı

Çağan Efe Ak: Hep birlikte çok güzel üç film çektik. Ekip aynıydı ama aramızdan gidenler ve yeni gelen arkadaşlar oldu. Çok mutluyum; iyi ki bu maceranın içinde bulunmuşum. Hepinize teşekkür ediyorum.

Çağan Efe Ak

Ecrin Su Çoban: Ben de çok mutluyum. Tüm sevenlerimiz burada. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyum. Umarım onları mutlu edebiliriz. Herkese iyi seyirler diliyorum.

Ecrin Su Çoban

Berat Efe Parlar: Ben kadroya ikinci filmde dâhil oldum. İlk filmde konuk oyuncuydum. Bu filmde artık aileden biri oldum diyebilirim. Hocamızın dediği gibi her bitiş yeni bir başlangıçtır. Biz çok heyecanlıyız gerçekten. Bugün filmi ilk defa burada izleyeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma; başta oyuncularımız olmak üzere, ardından yapım ekibimize, sette bizimle beraber ter döken, gözyaşı demeden çalışan herkese ve set ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum.