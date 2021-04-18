Sevilen dizi Kardeşlerim 9. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneye kaldırılan Orhan’ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul’u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk’i kurtarmak için bir plan peşindedir.

Kadir’i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer’in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.